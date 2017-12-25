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Новые поправки к закону о табачных изделиях помогут предотвратить появление новых курильщиков. Об этом в эфире радио Baltkom сообщил депутат Сейма, член парламентской комиссии по социальным делам Ромуальд Ражукс.

"Никакого эффекта на тех, кто курит, нововведения не произведут. Просто полка с сигаретами около касс перестанет быть прозрачной. Теперь несовершеннолетние или те, кто бросили курить, будут лишены повода вспомнить о табаке", - пояснил Ражукс.

По его словам, такие меры способствуют сокращению числа курящих.

"В целом из-за всех ограничительных мер, которые идут по Европе, число курящих снижается и в Латвии с каждым днем. Уже заметно сокращение на 10- 15% за последние годы. Мы не изобретаем велосипед, мы просто следуем общепринятым средствам ограничения курения в других странах Европы", - заключил Ражукс.

В свою очередь, президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич считает, что предложение Сейма убрать сигареты с витрин магазинов нанесет вред малым точкам торговли, вследствие чего 5% маленьких предприятий могут закрыться.

Как сообщалось ранее, в Комиссии Сейма по социальным делам и труду обсудили поправки к закону, которые обязывают торговцев убрать с витрин сигареты. Теперь потребителю будет предоставляться каталог, из которого он сможет выбрать табачный продукт.