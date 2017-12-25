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Солистка российской группы "АлоэВера" Вера Мусаелян считает, что российский шоу-бизнес, используя сексуальную составляющую для привлечения внимания аудитории, прибегает к "извращенным приемам". Об этом она рассказала в эфире радиостанции Baltkom.

"Мне кажется, что у нас эта тема (секса) неправильно транслируется людям. Если смотришь на группу “Виагра”, то получается, что секс – это что-то такое неестественное. Люди такими не бывают. Я недавно смотрела, как они выступают, извиваются вокруг микрофона и подумала, неужели у кого-то в жизни так происходит? Это какое-то извращенное понимание. При этом нет какой-то любви к себе, своему телу, к своему партнеру", - сказала певица.

Вера Мусаелян также отметила, что российская популярная музыка – это бизнес, а не творчество.

"Вся эта федеральная история (телеканалы) делает вид, что нас не существует. Есть бизнес, а есть творчество. Я не перед кем не отвечаю за то, что я делаю. Единственное мерило – это моя мама. Мы в этот бизнес не вхожи, и я не уверена, что хочу туда", - сказала она.