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Во вторник, 26 декабря владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz устроили флешмоб - на бывшем летном поле на Румбуле выстроили из своих транспортных средств "снежинку", таким образом поздравив рижан с Рождеством и наступающим Новым годом.

Свою акцию участники группы "МЕRCMAFIA" в Facebook запечатлели не только на фото, но и на видео с высоты птичьего полета при помощи дрона.

"Клуб МЕRCMAFIA" поздравляет рижан с наступающим Новым годом!", - сказано в поздравительном послании участников группы.

В создании "Новогодней снежинки" участвовало около 60 машин.

Это уже не первого рода такая акция, в начале 2017 года, в феврале, автолюбители устроили флешмоб, создав из своих транспортных средств трехлучевую эмблему легендарной марки.

Подобные акции устраивают и участники из других групп автолюбителей.

фото и видео: Олег Сп/instagram.com