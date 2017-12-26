Праздничный флешмоб: любители Mercedes поздравили рижан с наступающим Новым годом (3)

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Эксклюзив | 26 декабря 2017 года, 21:00

Во вторник, 26 декабря владельцы автомобилей марки Mercedes-Benz устроили флешмоб - на бывшем летном поле на Румбуле выстроили из своих транспортных средств "снежинку", таким образом поздравив рижан с Рождеством и наступающим Новым годом.

Свою акцию участники группы "МЕRCMAFIA" в Facebook запечатлели не только на фото, но и на видео с высоты птичьего полета при помощи дрона.

"Клуб МЕRCMAFIA" поздравляет рижан с наступающим Новым годом!", - сказано в поздравительном послании участников группы.

В создании "Новогодней снежинки" участвовало около 60 машин.

Snowflake from MERCMAFIA #latvia #riga #mercedes #drive #dji #snowflake #mercmafia

Публикация от Олег Сп (@ol.spr)

Это уже не первого рода такая акция, в начале 2017 года, в феврале, автолюбители устроили флешмоб, создав из своих транспортных средств трехлучевую эмблему легендарной марки.

Подобные акции устраивают и участники из других групп автолюбителей.

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фото и видео: Олег Сп/instagram.com

Комментарии 3
Мария 9 часов назад
Очень круто!
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Виталий 6 часов назад
Вау ребята, очень круто!молодцы!!
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ёклмн1 час назад
"Артисты больших и малых академических театров" :) Превращение в зомби продолжается...,но как "круто":))) Про селфи надеюсь друг с другом и с мерседесами не забыли...,это же так круто и гламурно:)))
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