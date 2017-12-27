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Некоторые латвийцы дают своим маленьким детям пить "Кока-колу". Этого ни в коем случае нельзя делать. Об этом в эфире радио Baltkom заявил председатель Латвийской Ассоциации врачей-диетологов, специалист по питанию Андис Бреманис.

"Я рекомендую пить не более трех чашек кофе в день. Подросткам лучше обходится без кофеина. Детям - так тем более, ведь они и так активны. Многие родители покупают своим детям лимонады разных цветов: зеленые, оранжевые, коричневые. Но те, что коричневого цвета, не считая квасс, содержат кофеин. Сам видел, как в ресторане у ребенка полутора лет забрали соску и дали попить колу. Такое недопустимо. Воздержитесь! Нет ничего лучше обыкновенной воды", - пояснил Бреманис.

На вопрос о том, от каких продуктов следует отказаться на Новый год, диетолог ответил, что праздничный стол должен быть праздничным.

"Новый год, рождество - это праздники. И праздник должен оставаться таким, особенно если вы его заслужили. На праздничном столе должно быть разнообразие пищи. Пусть будет и мясо, и рыба. Не забывайте о разнообразии в овощах", - сказал Бреманис.