Эксклюзив |

Несмотря на то, что в Латвии здравоохранение для детей до 18 лет полностью бесплатно, многие маленькие пациенты не могут получить медуслуги из-за больших очередей. Об этом в эфире радио Baltkom сообщила руководитель Фонда Детской клинической университетской больницы Лиене Дамбиня.

"В Латвии считается, что детская медицина полностью оплачивается. В чем бы ребенок ни нуждался. Но на самом деле мы видим, что это не так. Есть случаи, когда ребенок не может получить ту оплаченную услугу, которая ему предназначается, из-за огромных очередей. А помощь ему требуется не завтра, а сейчас. И здесь своевременность имеет очень большее значение - чем раньше начнешь работать с ребенком, тем лучше будут результаты", - пояснила Дамбиня.

По ее словам, медики часто перенаправляют маленьких пациентов к другим специалистам, чтобы как-нибудь ускорить процесс лечения.

"Специалисты обращаются к нам и просят оплатить некоторые услуги. Иногда они просят у своих коллег дать рекомендации на более быстрое получение помощи для ребенка. Бывают и другие случаи: есть такие аппараты, которые многие родители не могут себе позволить, и по этой причине ребенок вынужден находится постоянно в больнице. Хотя известно, что дома каждому будет лучше и выздоравливается там быстрее", - сказала Дамбиня.