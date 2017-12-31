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Из-за низких зарплат врачи отказываются работать в госсекторе. Например, в детской психиатрии очень критичная ситуация с недостатком специалистов. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель фонда Детской клинической университетской больницы Лиене Дамбиня.

"Очереди - это проблема специалистов. В детской медицине не хватает врачей, и те зарплаты которые они получают, не мотивируют специалистов работать в госсекторе. К сожалению, это так. Мы видим, что в детской психиатрии все критично. Мы упустили точку невозврата. Мы должны были начать думать о том, кто будет помогать нашим детям как врач", - указала она.

Глава фонда также рассказала о программе поддержки будущим специалистам. Однако недостаток врачей из конкретных областей психиатрии все равно существует.

"Сейчас мы со стороны фонда начали программу где мы платим стипендии будущим психиатрам. Но все равно не хватает специалистов из конкретных областей детской психиатрии и психологии. Поэтому дети не получают некоторые услуги, несмотря на то, что они оплачены государством", - отметила Лиене Дамбиня.