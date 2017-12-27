Лапса: пусть Рокпелнис сознается, на кого он доносил КГБ (5)

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Эксклюзив | 27 декабря 2017 года, 15:07

Признаться в сотрудничестве с КГБ – большого мужества не стоит, главный вопрос в том, сможет ли человек сознаться, на кого именно доносил и какие последствия это имело для пострадавшей стороны, считает латвийский журналист и автор нескольких книг Лато Лапса.

Таким образом он прокомментировал признание, сделанное на страницах газеты Neatkarīgā поэтом Янисом Рокпелнисом.

"Признание бывшего стукача ЧК в длящемся годами стукачестве, ломающем жизни других людей, меня убедит тогда, когда он ясно и четко расскажет - за что конкретно и что именно он сообщал, и какие у этого были последствия. Отговоркам о "потере памяти" я точно не поверю", - написал Лапса.

Комментарии 5
Дмитрий1 час назад
Дед мой рассказывал (с юмором) Как такие вот стукачи и доносчики писали и доносили, и при этом безмерно гордились и радовались. Когда за людьми приезжали,то стукачи прятались за ближайшими кустами(с юмором),чтобы сразу же разграбить.Эти мародеры ходили и интересовались кого можно сдать,и выгодно потом ограбить.
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Светлана1 час назад
А вообще я не верю в запоздалые муки совести, - для этого требуется, чтобы эта субстанция как минимум была у человека. Чтобы было чему мучиться. А если ее никогда не было?
Да проще все, - дали полубезумному деду-поэту денег, и сказали очернить перед смертью советскую власть еще разок, - лучше в стихах. Но рифмоплётство дед уже не потянул, так что очернил в прозе....
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Светлана1 час назад
"Ja bijušais čekas stukačs..."

Нравится мне, что слово stukačs так прочно вошло в latvešu valodu, что даже не требует перевода. Так же, как сегодня звучит профессия advokats, santehniks, и многие другие специальности с прибавлением в конце неизменного s.
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