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Признаться в сотрудничестве с КГБ – большого мужества не стоит, главный вопрос в том, сможет ли человек сознаться, на кого именно доносил и какие последствия это имело для пострадавшей стороны, считает латвийский журналист и автор нескольких книг Лато Лапса.

Таким образом он прокомментировал признание, сделанное на страницах газеты Neatkarīgā поэтом Янисом Рокпелнисом.

"Признание бывшего стукача ЧК в длящемся годами стукачестве, ломающем жизни других людей, меня убедит тогда, когда он ясно и четко расскажет - за что конкретно и что именно он сообщал, и какие у этого были последствия. Отговоркам о "потере памяти" я точно не поверю", - написал Лапса.