Лапса: пусть Рокпелнис сознается, на кого он доносил КГБ (5)
Признаться в сотрудничестве с КГБ – большого мужества не стоит, главный вопрос в том, сможет ли человек сознаться, на кого именно доносил и какие последствия это имело для пострадавшей стороны, считает латвийский журналист и автор нескольких книг Лато Лапса.
Таким образом он прокомментировал признание, сделанное на страницах газеты Neatkarīgā поэтом Янисом Рокпелнисом.
"Признание бывшего стукача ЧК в длящемся годами стукачестве, ломающем жизни других людей, меня убедит тогда, когда он ясно и четко расскажет - за что конкретно и что именно он сообщал, и какие у этого были последствия. Отговоркам о "потере памяти" я точно не поверю", - написал Лапса.
Ja bijušais čekas stukačs atzīstas gadiem ilgā stučīšanā, laužot citu cilvēku dzīves, mani šī atzīšanās pārliecinātu ne ātrāk kā brīdī, kad viņš skaidri un gaiši izstāstītu - par ko konkrēti un ko tieši ziņoja, kādas tam bija sekas. Atrunām par zudušo atmiņu es noteikti neticētu.— Lato Lapsa (@Lato_Lapsa) 27 декабря 2017 г.
Да проще все, - дали полубезумному деду-поэту денег, и сказали очернить перед смертью советскую власть еще разок, - лучше в стихах. Но рифмоплётство дед уже не потянул, так что очернил в прозе....
Нравится мне, что слово stukačs так прочно вошло в latvešu valodu, что даже не требует перевода. Так же, как сегодня звучит профессия advokats, santehniks, и многие другие специальности с прибавлением в конце неизменного s.