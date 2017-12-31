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Сегодняшняя молодежь не придает большого значения этническим вопросам. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

По его словам, межэтнические проблемы намного больше волнуют старшее поколение, в том числе и политиков.

"Одной из особенности Латвии является то, что конфронтация на уровне политической элиты намного более распространена, чем в обществе. Я думаю, для молодых людей вопрос этнической принадлежности не имеет такого значения, как для старшего поколения", - заявил политолог.

На начало 2016 года латыши составляли 61,78 % населения Латвии. 25,62 % насчитывают русские — крупнейшее национальное меньшинство Латвии, 3,35 % — белорусы, 2,27 % — украинцы, 2,11 % — поляки.