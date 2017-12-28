Эксклюзив |

Реакция посла России в Латвии на перевод образования только на государственный язык является вмешательством во внутренние дела страны. Так считает латвийская журналистка Элита Вейдемане, назвав Евгения Лукьянова приспешником Кремля.

Таким образом она отреагировала на заявление Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция.

"Еще один приспешник Кремля вмешивается в дела нашей страны", - написала Вейдемане в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.

https://t.co/chT0TGXQgd



vēl viens kremļa bazūnis jaucas mūsu valsts lietās. — Elita Veidemane (@elitaveidemane) 28 декабря 2017 г.

Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.

"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.