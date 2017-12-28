Вейдемане: заявление посла России – вмешательство во внутренние дела Латвии (43)
Реакция посла России в Латвии на перевод образования только на государственный язык является вмешательством во внутренние дела страны. Так считает латвийская журналистка Элита Вейдемане, назвав Евгения Лукьянова приспешником Кремля.
Таким образом она отреагировала на заявление Лукьянова о том, что у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция.
"Еще один приспешник Кремля вмешивается в дела нашей страны", - написала Вейдемане в своем аккаунте сети микроблогов Twitter.
https://t.co/chT0TGXQgd— Elita Veidemane (@elitaveidemane) 28 декабря 2017 г.
vēl viens kremļa bazūnis jaucas mūsu valsts lietās.
Напомним, Лукьянов, комментируя реформу Минобразования на итоговой пресс-конференции в российском посольстве, заявил, что официальная позиция России в связи с "ситуацией с русским языком в Латвии" известна всем и повторять ее нет необходимости.
"Наша позиция ясна и всем хорошо известна. Не знаю, как еще мы могли бы повлиять на эту реформу, которую выдвигают Минобразования и министр Карлис Шадурскис. Уже видно, что те, кого это коснется, вовлекаются в данный процесс и это было хорошо заметно. Мы не можем запретить или отменить какие-либо внутренние госпроцедуры, но свое отношение к ним мы выражаем конкретно", - заявил посол.
Давно этой фразы не слышно было, особенно когда вся европейская рать сидела на майдане в Киеве.
Когда уничтожали Югославию.Когда порвали на куски Ливию, когда испарили 1.6 миллиона мирного населения в Ираке. Помню, пофамильно как броско хотели эти "патриоты" поучаствовать в убийстве страны.
Внутренние дела?
Да вы с России не вылезаете.
И каждая дешевая шавка, считает обязанностью в ту сторону полаять.
О чём эта плохо выглядящая особа говорит.Особенно после того что Трамп, заявил.
Мы платим, вы исполняете.
Экк как переполошились.