Политолог: Шадурскис только смотрит на нас строгим взглядом, а разговаривать не хочет (5)

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Эксклюзив | 29 декабря 2017 года, 11:11

Самое опасное в процессе перевода образования только на государственный язык - это отсутствие дискуссий с обществом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.

"Должна быть коммуникация между министерство образования и обществом. А ее нет! Вот в чем проблема. Мы с вами обсуждаем, а где обсуждения на государственном уровне, чтобы министр Шадурскис что-то объяснял? Он только смотрит на нас строгим взглядом с экранов телевизоров, а больше ничего нет. Нет дискуссий с учителями", - считает Розенвалдс.

Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.

Комментарии 5
Дмитрий4 часа назад
Ну это не новость. У нас в государстве и так все покрыто мраком и составляет государственную тайну. Тупоголовые и упертые творят что хотят, не несут никакой ответственности и еще соревнуются по тупости и беспределу. Так в Даугавпилсе мэр хочет запретить "задавать ему вопросы". Мало того, что не знает языка, еще и скрывает финансовые вопросы и что творится в думе.
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Eliza 3 часа назад
Отличную статью сегодня прочла !!!
Ивета Ридере: Для латышей ничего не было лучше, чем жить в Советском Союзе.
http://baltnews.lv/Interview/20171229/1021499978.html
А что касаемо Ша дурика, то и ждать не надо от него никаких дискуссий, выполняет указания своего соросовского работодателя.
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Alex4 часа назад
А что Вы хотели в непонятном симбиозе совка,национализма и капитализма? От СССР убежали ,а вот куда пришли ?
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