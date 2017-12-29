Политолог: Шадурскис только смотрит на нас строгим взглядом, а разговаривать не хочет (5)
Самое опасное в процессе перевода образования только на государственный язык - это отсутствие дискуссий с обществом. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал политолог, декан факультета социальных наук Латвийского университета, профессор Юрис Розенвалдс.
"Должна быть коммуникация между министерство образования и обществом. А ее нет! Вот в чем проблема. Мы с вами обсуждаем, а где обсуждения на государственном уровне, чтобы министр Шадурскис что-то объяснял? Он только смотрит на нас строгим взглядом с экранов телевизоров, а больше ничего нет. Нет дискуссий с учителями", - считает Розенвалдс.
Как сообщалось, Кабинет министров в начале декабря концептуально одобрил доклад Министерства образования и науки (МОН) о переводе среднего образования на обучение на государственном языке.
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http://baltnews.lv/Interview/20171229/1021499978.html
А что касаемо Ша дурика, то и ждать не надо от него никаких дискуссий, выполняет указания своего соросовского работодателя.