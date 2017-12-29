Эксклюзив |

Госполиция опубликовала видеоролик, в котором оригинально поздравила латвийцев с наступающим 2018 годом. Как видно из сюжета, из окна полицейской машины высовывается черная собака, которая своим лаем «озвучивает» поздравление стражей порядка с годом Собаки.

"2018 год. Я позабочусь о том, чтобы ты был хорошим годом. Чтобы был безопасным, счастливым и здоровым! Чтобы все у всех было и ничего за это не было!", - такой текст сопровождает поздравительное послание правоохранительных органов.

Пользователи по разному оценили чувство юмора полиции - одни указали, что полиция таким образом признается, что говорит с жителями на "собачьем языке", другие с удовольствием пожелали полицейским, чтобы и у них будущий год выдался хорошим. а главное, чтобы работы было поменьше.