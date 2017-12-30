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Министерство иностранных дел Латвии должно было бы жестко отреагировать на заявление посла России в Латвии, назвавшего реформу Шадурскиса насильственной ассимиляцией, так считают некоторые жители Латвии.

"Не надо ли МИД Латвии вручить России ноту о недопустимости грубого вмешательства российского посла во внутренние дела Латвии?", - пишет пользователь латвийского сегмента Twitter под ником Нодус Гордиус.

Пользователи соцсети поддержали Нодуса, но указали, что навряд ли власти Латвии будут давать какую-то реакцию, так как на это нужна политическая воля, а таковой у руководства страны нет.

Напомним, ранее латвийская журналистка Элита Вейдемане указала, что реакция посла России в Латвии на перевод образования только на государственный язык является вмешательством во внутренние дела страны. Она назвала Евгения Лукьянова приспешником Кремля.

Как сообщалось, на итоговой пресс-конференции в посольстве России глава дипломатического ведомства Евгений Лукьянов сказал, что "у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция".

"Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности, но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка", - указал он.

Посол отметил, что не видит смысла и положительного результата в стараниях Минобразования, добавив, что понимает причины для данных изменений, поскольку вероятно, что они послужат на пользу обществу.