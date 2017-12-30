МИД Латвии призвали направить России ноту протеста (18)

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Эксклюзив | 30 декабря 2017 года, 10:04

Министерство иностранных дел Латвии должно было бы жестко отреагировать на заявление посла России в Латвии, назвавшего реформу Шадурскиса насильственной ассимиляцией, так считают некоторые жители Латвии.

"Не надо ли МИД Латвии вручить России ноту о недопустимости грубого вмешательства российского посла во внутренние дела Латвии?", - пишет пользователь латвийского сегмента Twitter под ником Нодус Гордиус.

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Пользователи соцсети поддержали Нодуса, но указали, что навряд ли власти Латвии будут давать какую-то реакцию, так как на это нужна политическая воля, а таковой у руководства страны нет.

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Напомним, ранее латвийская журналистка Элита Вейдемане указала, что реакция посла России в Латвии на перевод образования только на государственный язык является вмешательством во внутренние дела страны. Она назвала Евгения Лукьянова приспешником Кремля.

Как сообщалось, на итоговой пресс-конференции в посольстве России глава дипломатического ведомства Евгений Лукьянов сказал, что "у каждого человека есть право получать образование на своем родном языке, но если у него хотят отнять эту возможность - это насильственная ассимиляция".

"Живущие в Латвии русскоязычные отлично понимают свою идентичность, свою культуру и хотят сохранить эти ценности, но это вовсе не значит, что они хотят отдалиться от жизни в Латвии. Если они тут живут и выбрали эту страну, им нужно знать латышский язык и культуру, но не допустимо достигать этого ценой родного языка", - указал он.

Посол отметил, что не видит смысла и положительного результата в стараниях Минобразования, добавив, что понимает причины для данных изменений, поскольку вероятно, что они послужат на пользу обществу.

Комментарии 18
Светлана1 час назад
Скажите, mixnews, зачем вы собираете этот сетевой мусор? Вы посмотрите на эти "лица", почитайте их ники....это же нонсонс. Из них реальных людей максимум два, и те придурки.
А теперь баньте меня, - как обычно. Вперед, пропащие души!
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Garik1 час назад
Наш пМИДовец не тем тембром ноты выводит! Россия не забоиться. Вот ежели дзинтары-думбравы голыми грудЯми у границы потрясут. Да если еще гардасмейты им помадой ракеты намалюют.
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Гражданская позиция1 час назад
Латвия-преступное,нацистское государство,которое проводит насильственную ассимиляцию и геноцид русского коренного населения.
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