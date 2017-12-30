Остапенко поблагодарила латвийских болельщиков за поддержку (2)

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Эксклюзив | 30 декабря 2017 года, 19:08

Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко, победившая в выставочном матче в Абу-Даби американку Серену Уильямс, поблагодарила латвийских болельщиков за поддержку во время матча.

"Спасибо латвийским фанатам!", - коротко написала Алена в своем аккаунте на Twitter.

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Как сообщалось, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла латвийской спортсменке Алене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу Остапенко.

Комментарии 2
шустрый1 час назад
Абалдеть.....снимаю шляпу.
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Marina Potapova1 час назад
ПОЗДРАВЛЯЮ!
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