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Лучшая теннисистка Латвии Алена Остапенко, победившая в выставочном матче в Абу-Даби американку Серену Уильямс, поблагодарила латвийских болельщиков за поддержку во время матча.

"Спасибо латвийским фанатам!", - коротко написала Алена в своем аккаунте на Twitter.

Thank you Latvian fans https://t.co/5YZ8Hk2jRt — Jelena Ostapenko (@OstapenkoJ1997) December 30, 2017

Как сообщалось, американская теннисистка Серена Уильямс проиграла латвийской спортсменке Алене Остапенко в выставочном матче в Абу-Даби, который стал для американской теннисистки первым после рождения ребенка.

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 6:2, 3:6, 10:5 в пользу Остапенко.