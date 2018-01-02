Эксперт: нам все еще кажется, что у нас тут много людей (3)
Так как ситуация с покидающими Латвию жителями складывалась постепенно, то иногда все еще кажется, что в стране много людей, которые формируют рабочую силу. Такое мнение в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала профессор Латвийского университета, член ассоциации социологов Айя Зобена. Однако, по ее словам, сегодня уже сложно найти хорошего молодого специалиста.
"Около трети рабочих у нас - старше 50 лет. Нам все еще кажется, что у нас много людей, но это уже давно не так. Если смотреть на поколение постарше, то все получили среднее образование, а сейчас часть молодежи не заканчивает учебу. И что они могут делать?", - отметила она.
Напомним, как ранее заявил руководитель прогнозирования и развития рабочего рынка Министерства экономики Нормундс Озолс, ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее.
Если жители покидают страну, то, говоря медицинской терминологией, государство больно. Это означает, что что-по происходит не так, появилась неудовлетворенность, нужды жителей не соответствуют тому, чего они ждут от страны.
Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле...
Если же жители, к тому же коренное население, покидают страну, страна потихоньку начинает погибать, причем, в совершенно прямом смысле”, — заявил Ванагс в своем интервью Неаткариге.
По его словам, латвийцы сами строят свое государство, поэтому осознание того, что в стране есть проблемы, тесно связаны с тем, что мы не можем сами ей управлять.
“Проблема состоит в том, что наше правовое сознание, самоорганизованность и моральные стандарты не отвечают форме управления. К сожалению, мы не доросли до того, чтобы управлять своей страной”, — считает он.