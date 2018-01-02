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Так как ситуация с покидающими Латвию жителями складывалась постепенно, то иногда все еще кажется, что в стране много людей, которые формируют рабочую силу. Такое мнение в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала профессор Латвийского университета, член ассоциации социологов Айя Зобена. Однако, по ее словам, сегодня уже сложно найти хорошего молодого специалиста.

"Около трети рабочих у нас - старше 50 лет. Нам все еще кажется, что у нас много людей, но это уже давно не так. Если смотреть на поколение постарше, то все получили среднее образование, а сейчас часть молодежи не заканчивает учебу. И что они могут делать?", - отметила она.

Напомним, как ранее заявил руководитель прогнозирования и развития рабочего рынка Министерства экономики Нормундс Озолс, ситуация с доступностью высококвалифицированной рабочей силой в Латвии становится все напряженнее.