АНОНС: на радио Baltkom - глава Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев (3)

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Эксклюзив | 2 января 2018 года, 10:08

Сегодня, после 10.00 в программе "Добро пожаловаться" на радио Baltkom - председатель правления муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев.

Также в передаче традиционно примет участие председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко.

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Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Комментарии 3
Asja Siļņa1 час назад
Почему на Ф. Садовникова нет дворника, а за обслуживание мы исправно платим??? Надеемся, что в новом году ситуация изменится.....
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Св2 часа назад
Это вам надо, наверное, в соц.обеспечение обращаться. RNP просто хозяйственными вопросами занимается.
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Луиза Черненькая2 часа назад
Добрый день! С Новым годом! Скажите пожалуйста,почему нет каких то льгот по оплате для многодетных семей?
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