Эксклюзив |

Сегодня, после 10.00 в программе "Добро пожаловаться" на радио Baltkom - председатель правления муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев.

Также в передаче традиционно примет участие председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

Подключайтесь!

Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.