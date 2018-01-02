АНОНС: на радио Baltkom - глава Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев (3)
Эксклюзив | 2 января 2018 года, 10:08
Сегодня, после 10.00 в программе "Добро пожаловаться" на радио Baltkom - председатель правления муниципального предприятия Rīgas namu pārvaldnieks Айвар Гонтарев.
Также в передаче традиционно примет участие председатель правления консультационного центра собственников квартир Сергей Сидорко.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Почему на Ф. Садовникова нет дворника, а за обслуживание мы исправно платим??? Надеемся, что в новом году ситуация изменится.....
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Это вам надо, наверное, в соц.обеспечение обращаться. RNP просто хозяйственными вопросами занимается.
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Добрый день! С Новым годом! Скажите пожалуйста,почему нет каких то льгот по оплате для многодетных семей?
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