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В Латвии в последнее время наблюдается сильное расслоение общества, когда бедные люди стали еще беднее, богатые – богаче, а среднего класса фактически не существует. Такое мнение в эфире программы "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказала профессор Латвийского университета, член Ассоциации социологов Айя Зобена.

"Многие люди оценивают ситуацию в стране по своей личной ситуации и опыту. Сейчас наше общество довольно разнообразное – в стране произошла социальная стратификация, то есть расслоение общества. Средний латыш, думаю, уже не существует. Потому что есть люди, которые говорят, что мы не прочувствовали кризис, потому что и так все время жили плохо. А есть такие, кто все время имел достаток, даже при кризисе. Многие люди начали свой бизнес в разгар кризиса и они считают, что они выиграли на этом", - указала профессор.

По словам Зобены, миграция латвийцев продолжается – есть люди, которые возвращаются в Латвию, но есть и те, которым здесь настолько плохо, что им ничего не остается, как уезжать в поисках лучшей жизни.

"Если сейчас сравнить ситуацию с 15-летней давностью, когда Латвия только вступала в Евросоюз, многие люди уже побывали за границей – выучились там, поработали, вернулись сюда и поняли, что здесь не так-то плохо. А есть такие, кто только сейчас уезжают, которые считают, что им очень плохо", - сказала Зобена.

Напомним, 58% опрошенных жителей Латвии оценивают общую ситуацию в стране как плохую, свидетельствуют данные проведенного в ноябре опроса "Евробарометр".

48% опрошенных оценивают общую ситуацию в Латвии как скорее плохую, 10% - как очень плохую, 37% - как скорее хорошую и только 1% - как очень хорошую.

Наиболее скептически латвийцы оценивают экономическую ситуацию в стране - 70% опрошенных считают ее плохой и лишь 25% - хорошей.

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