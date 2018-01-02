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Латвия закрыла свой корреспондентский пункт в Москве. Единственная сотрудница службы новостей Латвийского телевидения (LTV) Виктория Терентьева, работавшая до последнего времени в столице России, готовила материалы для LTV1 и LTV 7.

Сама Виктория, отвечая на вопрос о причинах своего возвращения в интервью изданию "Открыто! ГАЗЕТА", сказала, что не знает почему пункт закрывается.

"Этот вопрос не в моей компетенции. В любом случае, я очень благодарна за то, что мне выдался шанс поработать в России, предложат поработать там снова - соглашусь не раздумывая. Даже монетку в Москва-реку, чтобы вернуться, когда уезжала, бросила", - сказала журналист.

В свою очередь, председатель правления Латвийского телевидения Иварc Белте отказался комментировать эту ситуацию.

В интервью радио Baltkom он заявил, что этот вопрос никак не связан с политикой государства.

"Это исключительно решение самого телеканала", - сказал Белте.

Фото: flickr.com