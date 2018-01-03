Эксклюзив |

Налоговая реформа поможет Латвии встать на путь экономического развития и достичь уровня благосостояния стран Западной Европы. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель парламентской бюджетно-финансовой комиссии, депутат Сейма от Союза “зеленых” и крестьян Янис Вуцанс.

"В первую очередь мы заинтересованы в том, чтобы экономика Латвии развивалась, чтобы рабочих мест стало больше, чтобы люди стремились создавать свои предприятия. Мы должны стремиться к более высоким зарплатам и необлагаемый минимум, чтобы латвийцы могли позволить себе то же самое, что и люди из западных стран. Надо понимать, что необходимо идти в этом направлении, иначе, у нас никогда не будет такого уровня благосостояния как во Франции или Германии", - заявил он.

Вуцанс допускает возможность дальнейших изменений в налоговой реформе, если они понадобятся.

"Я уже тогда сказал, что не исключены небольшие поправки, если они будут необходимы. В основном, мы надеемся, что эти изменения будут работать так, как задумано. Время покажет", - указал депутат.

Он также добавил, что сам не называет поправки в налоговой системе реформой, поскольку сами налоги останутся прежними, модифицируется лишь способ их применения и цель накопления. Депутат Сейма подчеркнул, что особых проблем в бухгалтерии поправки вызвать не должны.

"Я в своей риторике я всегда говорил, что это изменения, а не реформа. Налоги останутся такими какими были, но изменится способ их использования и цель для их накопления. Наверное, какие-то бухгалтера будут испытывать головные боли. Сейчас есть электронные системы, которые этим занимаются", - отметил Янис Вуцанс.

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу изменения ставок акцизного налога, в результате чего цена дизельного топлива вырастет на 4 цента, бутылки пива - на 7 центов, а пачки сигарет - на 24 цента.