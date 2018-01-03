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Известный в Латвии сторонник легализации марихуаны Юргис Лиепниекс в социальной сети Twitter вновь поднял дискуссию пользе для экономики страны разрешения психоактивного средства.

На этот раз он привел в пример ситуацию в Калифорнии, власти которой разрешили использования марихуаны, в следствие чего бюджет будет пополняться по меньшей мере на один миллиард долларов в год.

"С началом легализации марихуаны, которая произошла с 1 января штат Калифорнии планирует собирать налогов на 1 миллиард в год. Один миллиард!!!", - подчеркнул Лиепниекс.

Напомним, ранее Лиепниекc также активно выступал за легализацию приносящего доход психоактивного вещества. Он считает, что Латвия могла бы пополнять свой бюджет за счет марихуаны, используемой в медицинских целях. Парул лет назад он приводил в пример Израиль.

"Израиль готовится зарабатывать сотни миллионов на медицинской марихуане. Латвия тоже могла бы. Легко, если бы не дураки политики", - написал Лиепниекс.

Kopš vakar notikušās marihuānas legalizēšanas, Kalifornijas štats plāno iekasēt nodokļos papildus vienu miljardu dolāru gadā. Vienu miljardu!!! https://t.co/gHJmS3AKoT — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 2 января 2018 г.

Пользователи соцсети вступили с автором поста в дискуссию, кто-то стал настаивать, что наркотики - это зло, а другие пользователи уверяли, что не надо путать марихуану с наркотиками. Большинство же комментаторов усомнилось в правильности легализации марихуаны и сбор налогов от ее продаж назвало сомнительным доходом.

"Латвии это точно не надо. Продолжим как обычно - будем экспортировать шпроты в масле, древесину, поднимем акциз на бензин и алкоголь. У политиков полет мысли на уровне воробья", - написал один пользователь.

"Те, кто действительно этого хочет, может купить его даже в глубоком селе, только 100 умных людей решили спрятать "голову в песок" с мыслью, что если мы не узаконим ее, этого не произойдет!", - написал другой пользователь.

А еще один комментатор призвал устроить "сбор налогов" с авторов таких инициатив.

"Я призываю за 100 евро разрешить удары палкой по спине таких вот инициаторов. Думаю бюджет пополнится не меньшей суммой", - написал мужчина.

Марихуана, официальное название каннабис — психоактивное средство, получаемое из конопли. Воздействие на организм человека связано с содержащимися в конопле психоактивными веществами, самый действенный из которых — дельта-9-тетрагидроканнабинол.