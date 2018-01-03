В соцсети разгорелась дискуссия о выгоде легализации марихуаны в Латвии (8)
Известный в Латвии сторонник легализации марихуаны Юргис Лиепниекс в социальной сети Twitter вновь поднял дискуссию пользе для экономики страны разрешения психоактивного средства.
На этот раз он привел в пример ситуацию в Калифорнии, власти которой разрешили использования марихуаны, в следствие чего бюджет будет пополняться по меньшей мере на один миллиард долларов в год.
"С началом легализации марихуаны, которая произошла с 1 января штат Калифорнии планирует собирать налогов на 1 миллиард в год. Один миллиард!!!", - подчеркнул Лиепниекс.
Напомним, ранее Лиепниекc также активно выступал за легализацию приносящего доход психоактивного вещества. Он считает, что Латвия могла бы пополнять свой бюджет за счет марихуаны, используемой в медицинских целях. Парул лет назад он приводил в пример Израиль.
"Израиль готовится зарабатывать сотни миллионов на медицинской марихуане. Латвия тоже могла бы. Легко, если бы не дураки политики", - написал Лиепниекс.
Kopš vakar notikušās marihuānas legalizēšanas, Kalifornijas štats plāno iekasēt nodokļos papildus vienu miljardu dolāru gadā. Vienu miljardu!!! https://t.co/gHJmS3AKoT— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 2 января 2018 г.
Пользователи соцсети вступили с автором поста в дискуссию, кто-то стал настаивать, что наркотики - это зло, а другие пользователи уверяли, что не надо путать марихуану с наркотиками. Большинство же комментаторов усомнилось в правильности легализации марихуаны и сбор налогов от ее продаж назвало сомнительным доходом.
"Латвии это точно не надо. Продолжим как обычно - будем экспортировать шпроты в масле, древесину, поднимем акциз на бензин и алкоголь. У политиков полет мысли на уровне воробья", - написал один пользователь.
"Те, кто действительно этого хочет, может купить его даже в глубоком селе, только 100 умных людей решили спрятать "голову в песок" с мыслью, что если мы не узаконим ее, этого не произойдет!", - написал другой пользователь.
А еще один комментатор призвал устроить "сбор налогов" с авторов таких инициатив.
"Я призываю за 100 евро разрешить удары палкой по спине таких вот инициаторов. Думаю бюджет пополнится не меньшей суммой", - написал мужчина.
Марихуана, официальное название каннабис — психоактивное средство, получаемое из конопли. Воздействие на организм человека связано с содержащимися в конопле психоактивными веществами, самый действенный из которых — дельта-9-тетрагидроканнабинол.
Та же проституциям, если легализовав, ввести контроль, проверку здоровья, то это очень хорошая отрасль, а то вон сколько рижских девчонок за бесплатно и левый алкоголь в клубах сексом занимаются :)
По факту с самого начала независимости Латвия превратилась в один из международных центров секс-туризма.
С легализацией марихуаны в Латвии Европа и другие континенты сбросят из их "канализаций" все их человеческие отбросы, которые найдут свою дозу марихуаны на наших берегах, попутно развращая тех, кто ещё остается в Латвии.