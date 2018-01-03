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Для того, чтобы житель Латвии мог купить лекарство по электронному рецепту для другого человека, необходимо знать персональный код пациента и иметь при себе документ, удостоверяющий личность покупателя. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте, комментируя введение новой системы э-здоровья.

"Главное - не забыть взять с собой в аптеку ваш паспорт или ID-карту. Водительские права не подходят. Также необходимо знать персональный код того человека, на имя которого выписан рецепт. Эти два условия требуется соблюдать, если вы планируете покупать медикаменты не для себя. Не будет лишним знать и код выписанного рецепта, который должен на отдельном листочке предоставить врач. Но это не обязательно", - пояснила Кикуте.

Она добавила, что пациент также может попросить врача внести в свой профиль имя того человека, который будет в будущем выступать в качестве доверенного лица при покупке лекарств в аптеке.

Как уже сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате

Создание платформы э-здоровья обошлось в 14,5 млн евро.