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Любой пользователь системы э-здоровья на портале eveseliba.gov.lv может сам регулировать конфдицициальность личной информации о полученных анализах и выписанных рецептах. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала президент Латвийского общества фармацевтов Даце Кикуте.

"Сам пациент решает, какой вид конфиденциальности присвоить своим данным. Мы сами можем в электронной системе найти свой профиль и поставить то, что хотим. Кто может видеть наши данные – чтобы они были доступны семейному врачу или другим специалистам. Правда, все это возможно при условии, что семейный врач эту информацию уже вводил в электронную систему", - сказала фармацевт.

Как сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. В первый же день работы в системе был серьезный сбой, что объяснили небывалой нагрузкой на э-здоровье.

Нарушения заметили специалисты региональных больниц. Из-за перебоев в системе электронного здравоохранения семейные врачи испытывали трудности с приемом пациентов.

В Национальной службе здравоохранения надеются, что ситуация с введением системы э-здравоохранения нормализуется.

Кратковременные нарушения в системе э-здравоохранения могут продолжиться, но НСЗ работает над ее усовершенствованием.

Стоит отметить, что создание платформы э-здоровья обошлось в 14,5 млн евро.