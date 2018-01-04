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Если врачу нужно выписать несколько электронных рецептов, то у него расходуется все приемное время. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

По ее словам, выписка электронного рецепта занимает от трех до семи минут, а бумажного - всего лишь 30 секунд.

"Система очень медленная. На бумаге выписать рецепт занимает 30 секунд, а "э-рецепт" - от трех до пяти минут. Если нужно выписывать несколько рецептов, то процесс занимает все приемное время врача. Так работать невозможно, мы уже написали письмо премьер-министру и Минздраву. Если в январе не получится выписать электронный рецепт в течение минуты, мы будем выписывать бумажные рецепты", - отметила Вейде.

Также она указала, что пациент не имеет возможности выборочно открывать или закрывать свои данные. То есть, все рецепты и больничные листы будут доступны всем врачам.

"Пациент может закрыть все данные или открыть. Если у частного врача подписан контракт с э-здоровьем, он обязан вводить все данные о больном. Рецепты увидят все и больничные листы тоже", - заявила Сармите Вейде.

Как сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. В первый же день работы в системе был серьезный сбой, что объяснили небывалой нагрузкой на э-здоровье.

Фото: pexels.com