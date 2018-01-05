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Самой большой трагедией 2017 года в Латвии для читателей портала Mixnews стала гибель 5-летнего мальчика Вани Берладина в Лиепае. Так считают 64,3% пользователей.

5-летний житель Лиепаи Иван Берладин пропал без вести в начале июля и был найден спустя 10 дней в лесном массиве под Дубени. В поиске мальчика, без преувеличения можно сказать, участвовала вся страна. По версии правоохранительных органов, мальчик заблудился и замерз в лесу. Полиция проверяет ответственность родителей мальчика, а также водителя автобуса, на котором Ваня по ошибке уехал из города.

На вторую и третью строчку в рейтинге с одинаковым количеством процентов - 12,24% читатели портала Mixnews поставили кончину одного из самых богатых людей Латвии, главы компании Olainfarm Валерия Малыгина. Такой же по значимости респонденты посчитали масштабный пожар на свалке в Саулкрасты.

Малыгин умер в возрасте 52 лет в своем доме в Юрмале. Сразу после смерти предпринимателя полиция сообщила, что внешних признаков насильственной смерти на его теле нет. Полученные Госполицией результаты экспертизы свидетельствуют, что смерть руководителя "Olainfarm" не была насильственной, но ее точные причины не озвучиваются.

Пожар на юрмальской станции перегрузки и сортировки отходов возник 18 июня 2017 года. Как позднее стало известно, на свалке хранились опасные вещества . По словам руководительницы ГПСС, Слокская свалка – беспрецедентное по своим масштабам явление в Латвии. Обнаруженные до сих пор нелегальные свалки имели намного меньшие масштабы.

На четвертое место латвийцы поставили взрыв пиротехники в доме в Саулкрасты, унесшей жизни пятерых человек, в том числе известного в стране пиротехника Илмарса Аболиньша.

Вечером 5 октября в частном доме в дачном кооперативе VEF-Biķernieki произошел взрыв. Здание частично обрушилось, начался крупный пожар, затем произошло еще несколько взрывов. Под обломками нашли тела пятерых погибших — трех женщин, мужчины и несовершеннолетнего. Среди погибших — известный в Латвии специалист по пиротехнике Илмар Аболиньш, а также его сын - дизайнер по салютам Нил Патрик Казрадзис. Полиция пришла к выводу, что в доме находился незаконный склад пиротехнических изделий и взрывоопасных веществ, что противоречит требованиям безопасности. Возбуждено уголовное дело.

Последнюю строчку рейтинга заняло наводнение в Латгалии - 3.06 %.

Вечером 24 августа в Латгале закончились ливни, во время которых за 32 часа вылилась двухмесячная норма осадков. В результате пострадали несколько важных для региона автодорог, жилые дома и посевы сельхозкультур. В 27 краях Латвии из-за наводнения было объявлено чрезвычайное положение. Настолько катастрофического наводнения в Латгале не было уже много десятилетий, а то и столетий, говорят местные власти.