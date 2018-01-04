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Заблудившийся турист из Франции припарковался у поножья памятника Свободы, об этом сообщила Госполиция. Также прокомментировал парковку иностранца у подножья символа свободы мэр Риги Нил Ушаков. При этом градоначальник в своем аккаунте отметил, что такая парковка является явным нарушением.

"Как не надо парковаться в Риге. Турист из Франции заблудился - говорит, что искал гостиницу", - сказано в сообщении.

Подписчики при этом обратили внимание на сам снимок и изображенный на нем памятник Свободы, отметив, что "символ свободы" от такой наглости туриста аж накренился. Судя по снимку, Фото сделано из полицейской патрульной машины при помощи широкоугольного объектива, который исказил изображение.

"Милда наша тоже наклонилась:);)", - пишут пользователи.

А один из пользователь попытался объяснить "неправильную парковку" туриста, назвав Ригу - столицей дорогостоящих парковок.

"Увидел, что паркинг 2 евро в час - решил, что парконет у Милды, ибо сумма штрафа будет примерна такая же, как простоять с 8 до 20.00. Рига - столица парковок", - пишет пользователь.