Соцсети: турист припарковался у Памятника Свободы - Милда аж накренилась (2)

фото

Эксклюзив | 4 января 2018 года, 18:03

Заблудившийся турист из Франции припарковался у поножья памятника Свободы, об этом сообщила Госполиция. Также прокомментировал парковку иностранца у подножья символа свободы мэр Риги Нил Ушаков. При этом градоначальник в своем аккаунте отметил, что такая парковка является явным нарушением.

"Как не надо парковаться в Риге. Турист из Франции заблудился - говорит, что искал гостиницу", - сказано в сообщении.

Подписчики при этом обратили внимание на сам снимок и изображенный на нем памятник Свободы, отметив, что "символ свободы" от такой наглости туриста аж накренился. Судя по снимку, Фото сделано из полицейской патрульной машины при помощи широкоугольного объектива, который исказил изображение.

"Милда наша тоже наклонилась:);)", - пишут пользователи.

А один из пользователь попытался объяснить "неправильную парковку" туриста, назвав Ригу - столицей дорогостоящих парковок.

"Увидел, что паркинг 2 евро в час - решил, что парконет у Милды, ибо сумма штрафа будет примерна такая же, как простоять с 8 до 20.00. Рига - столица парковок", - пишет пользователь.

Комментарии 2
Да ладно41 минуту назад
Она уже давно, раком стоит и никого это не волнует.
Ответить
Normunds Zēbergs26 минут назад
Sods jáliek, likums visiem ir viens! Centra rpp lozungs!!!!
2
Ответить