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По итогам голосования читателей портала Mixnews "Мировым событием 2017 года" стала инаугурация Дональда Трампа.

Инаугурация Трампа в качестве 45-го Президента США состоялась 20 января 2017 года. На фоне этого события в течение следующих нескольких месяцев в более чем 150 городах Америки прошли массовые акции протеста и митинги. Многие американцы не смогли смириться с поражением Хиллари Клинтон на выборах и с новой госполитикой.

Второе место занимают ядерные испытания Северной Кореи.

Северная Корея 3 сентября провела шестое ядерное испытание. КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы. Оно было самым мощным в истории страны. Боезаряд предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет (МБР). По сообщениям южнокорейских и западных СМИ, было зафиксировано землетрясение магнитудой от 5,6 до 6,3.

Третью позицию занимают события в Каталонии.

Несмотря на противодействие испанских властей, 1 октября правительство и муниципалитеты Каталонии в одностороннем порядке провели референдум о независимости, который ранее, в сентябре 2017 года, был провозглашен Конституционным судом Испании как незаконный. По объявленным результатам референдума, около 90,18 % голосовавших каталонцев проголосовали за независимость от Испании.

Четвертое место - Окончательный Brexit.

8 декабря завершился первый этап переговоров между Великобританией и ЕС по Brexit. Европейская комиссия дала добро на переход ко второму этапу переговоров по Brexit с Великобританией, темой которых станут торговые отношения после 30 марта 2019 года и определение переходного периода на пути к полному суверенитету Великобритании.

И самым менее важным событием в мире читатели сочли выборы президента Франции.

14 мая в Париже состоялась инаугурация Эмманюэля Макрона. Во втором туре выборов за него проголосовали 66,10% избирателей. Макрон стал самым молодым президентом Франции со времен Наполеона Бонапарта. За его главного конкурента во время второго этапа выборов представителя "Национального фронта" Марин Ле Пен отдали свои голоса 33,9% французов.