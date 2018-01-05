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По итогам голосования читателей портала Mixnews, допинговый скандал стал скандалом 2017 года.

К 29 ноября 2017 года Россия по допинговым основаниями лишилась 13 медалей на Олимпийских играх в Сочи, переместившись на четвертое место в медальном зачете. Ряд спортсменов отстранены от международных соревнований пожизненно.

Второе место занимает запрет на участие России в «Евровидении».

62-й конкурс песни «Евровидение», проходил с 9 по 13 мая в Киеве. Служба безопасности Украины решила на три года запретить въезд на свою территорию Юлии Самойловой - певице, выбранной для представления России на «Евровидении». По заявлению Киева, меры в отношении артистки связаны с ее поездками в Крым.

На Третьей позиции расположился теракт в петербургском метрополитене.

3 апреля 2017 года в Санкт-Петербургском метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. По версии Следственного комитета России, взрыв осуществил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, гражданин России с 2011 года, узбек по национальности и уроженец Киргизии. В теракте пострадали 103 человека, 16 из них погибли (один из погибших - предполагаемый исполнитель теракта).

Четвертое место - теракт на Манхеттене.

Теракт в Нью-Йорке произошел 31 октября 2017 года. 29-летний выходец из Узбекистана Сайфулла Саипов на пикапе на большой скорости выехал на велодорожку в Нижнем Манхэттене и начал давить людей. Проехав по велодорожке около полутора километров, пикап врезался в школьный автобус. Террорист с криком «Аллаху Акбар» выскочил из машины, был ранен выстрелом в живот и задержан полицией. В результате 8 человек погибли и по крайней мере 12 получили ранения. Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

И наименее важным событием в мире читатели сочли Землетрясение в Иране.

12 ноября на ирано–иракской границе произошло мощное землетрясение магнитудой 7,3, в основном в иранской провинции Керманшах. Эпицентр находился в 32 км к юго-юго-западу от города Халабджа, Ирак. Толчки ощущались по всему Ближнему Востоку и в некоторых других регионах. По меньшей мере 540 человек погибли и 7890 человек получили ранения, многие числятся пропавшими без вести. Это самое смертоносное землетрясение 2017 года.