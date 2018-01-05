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Латвийское общество, которое в течение нескольких десятилетий обсуждает одни и те же вопросы, такие как образование, госязык и мешки КГБ - психически больно. Так считает латвийский политолог Кристиан Розенвалдс.

В интервью радио Baltkom он указал, что здесь применим диагноз "Дежа вю" - психическое состояние, при котором человек ощущает, что он когда-то уже был в подобной ситуации, в подобном месте.

"Правда в том, что диагноз латвийского общества - Дежа вю. Потому что, если мы никак не можем перепрыгнуть те темы, найти в себе силы и поискать ответы на те темы, которые являются более важными, то это показывает зрелость, незрелость или диагноз латвийского общества. Я думаю, что кроме вопросов истории и мешков ЧК, у латвийского общества есть намного более важные вопросы - это и развитие общества, и построение диалога между людьми, и развитие экономической платформы, чтобы живущие в Латвии люди мечтали о будущем", - указал политолог.

Впрочем, эксперт признал, что такие вопросы труднее решить, поэтому выбирается наиболее легкий путь - перемалывать одни и те же набившие оскомину темы.