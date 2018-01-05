Эксклюзив |

Мама 9-ти месячного ребенка Маргарита обратилась в редакцию Mixnews с просьбой помочь в освещении ситуации, которая возникла с ней и ее малышом чуть не закончилась трагедией. Женщина призывает родителей быть предельно внимательными при кормлении детей питанием из стеклянных баночек.

Женщина рассказала, что при кормлении своего малыша совершенно случайно обнаружила в пюре из цветной капусты довольно крупный осколок стекла, который мог порезать пищевод ребенка.

Молодая мамочка с волнением отметила, что хорошо, что на этот раз по счастливой случайности все обошлось, но ей "плохо становится как подумаю что могло бы быть".

"Моему малышу 9 месяцев. Сегодня не готовила овощи сама, а решила дать баночку овощного пюре уже полюбившегося нам латвийского производителя. Переложила содержимое баночки в детскую пиалу, сижу кормлю, остались две последние ложки, когда малыш сказал, что наелся и я решила доесть их сама. Как только положила ложку пюре в рот - почувствовала, что что-то "попало на зуб" - достала - ОТКОЛОТЫЙ КУСОК СТЕКЛА! Острый, достаточно большой. Я бегом к банке - ощупывать, искать место скола, чтобы понимать -это единственный скол или ещё есть и уже могли быть съедены ребёнком. Место скола - аккурат на "резьбе" , в месте, где крепится крышка. Резьба на свету играет, отсвечивает, если не знаешь, что искать - не заметишь. Приложила - осколок совпал с местом скола...я выдохнула. С ужасом думаю, какой ущерб мог бы быть нанесён внутренним органам ребёнка, попади он вместе с пюре...", - написала женщина.

Комментарии компании-производителя детского питания редакция Mixnews намерена получить в ближайшее время.