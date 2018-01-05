Мамочка предупреждает об опасности детского питания в стеклянных баночках (8)

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Эксклюзив | 5 января 2018 года, 16:18

Мама 9-ти месячного ребенка Маргарита обратилась в редакцию Mixnews с просьбой помочь в освещении ситуации, которая возникла с ней и ее малышом чуть не закончилась трагедией. Женщина призывает родителей быть предельно внимательными при кормлении детей питанием из стеклянных баночек.

Женщина рассказала, что при кормлении своего малыша совершенно случайно обнаружила в пюре из цветной капусты довольно крупный осколок стекла, который мог порезать пищевод ребенка.

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Молодая мамочка с волнением отметила, что хорошо, что на этот раз по счастливой случайности все обошлось, но ей "плохо становится как подумаю что могло бы быть".

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"Моему малышу 9 месяцев. Сегодня не готовила овощи сама, а решила дать баночку овощного пюре уже полюбившегося нам латвийского производителя. Переложила содержимое баночки в детскую пиалу, сижу кормлю, остались две последние ложки, когда малыш сказал, что наелся и я решила доесть их сама. Как только положила ложку пюре в рот - почувствовала, что что-то "попало на зуб" - достала - ОТКОЛОТЫЙ КУСОК СТЕКЛА! Острый, достаточно большой. Я бегом к банке - ощупывать, искать место скола, чтобы понимать -это единственный скол или ещё есть и уже могли быть съедены ребёнком. Место скола - аккурат на "резьбе" , в месте, где крепится крышка. Резьба на свету играет, отсвечивает, если не знаешь, что искать - не заметишь. Приложила - осколок совпал с местом скола...я выдохнула. С ужасом думаю, какой ущерб мог бы быть нанесён внутренним органам ребёнка, попади он вместе с пюре...", - написала женщина.

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Комментарии компании-производителя детского питания редакция Mixnews намерена получить в ближайшее время.

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Комментарии 8
Мамочка1 час назад
Этот Рудольф местного производства редкостная гадость, стоит на порядок дороже чем шведский Semper, или немецкая Humana, а по качеству бэээээ, типа дешевого Ovko. Не удивлюсь если умельцы закупают дешёго, клепают Latvijas Produkts! И в на епанутые патриотах пытаются заработать!
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...1 час назад
либо при транпортеровке банку ударили, либо поддевали крышку ножом, что бы открыть легче было.
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Vladislav Gibert51 минуту назад
Vi bi luchshe k proizvoditelju obratilisj naprjamuju, a ne v redakciju s posledstvijami dlja predprinimatelej! I tak mestnih ne ostalosj!!!
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