По итогам голосования читателей портала Mixnews российским артистом года была выбрана Ольга Бузова.

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После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым популярная российская теле- и радиоведущая активно занялась музыкальной карьерой, и в итоге смогла убедительно обойти такого "тяжеловеса" российской эстрады как Григорий Лепс.

В 2017 году Григорий Лепс отправился в юбилейный гастрольный тур #ТыЧёТакойСерьезный, приуроченный в 55-летию исполнителя. И все же в топе музыкальных пристрастий читателей портала Mixnews Лепс разделил второе-третье места с украинским музыкальным коллективом "Грибы", чья песня "Тает лед" стала главным "вирусным хитом" 2017 года.

На четвертом месте Дима Билан, член жюри телепроекта "Голос" (где именно он дал шанс нашему латвийскому исполнителю Александру Казакову), сыгравший главную роль в российском приключенческом фильме "Герой".

Наименьшее количество голосов собрал 23-летний российский исполнитель Егор Крид.

Читатели портала Mixnews также выбрали самого популярного зарубежного исполнителя. С большим отрывом победу в читательском голосовании одержал британский поп-музыкант Эд Ширан, собравший 40% голосов. Рыжеволосый романтик обаял девушек любовными балладами с новой пластинки Divide.

Вдвое меньше голосов (20%) у автора и исполнителя самой прилипчивой песни года Despacito Луиса Фонси, которому не помог даже прошедший в Риге концерт.

Третье и четвертое место разделили певицы-подруги: Селена Гомес и Тейлор Свифт. Ну вот и замечательно: не поссорятся, выясняя кто читателям Mixnews милее. Гомес за прошедший 2017 год пережила разрыв и примирение с Джастином Бибером (в перерыве она успела ненадолго закрутить роман с певцом Weeknd), а Свифт всячески подругу утешала. Ее новый альбом Reputation вышел 10 ноября и стал шестым студийным альбомом певицы. Пластинка была неоднозначно принята критиками (Rolling Stone уже посулил ему судьбу фитнес-саундтрека), но Apple Music все равно обвалила. Селена Гомес и вовсе пришла в полный восторг и заявила, что эксперименты подруги очень ее мотивируют.

А лузером топа был признан Кендрик Ламар, которому остается разве что утешаться жалкой American Music Awards за лучший хип-хоп альбом.