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Сама премьер Великобритании извинилась за сбои в работе национальной системы здравоохранения NHS, из-за которых пострадали пациенты, а в Латвии премьер только утверждал, что ни смотря ни на какие сбои и недовольство врачей и пациентов, никаких отступлений во внедрении системы электронного здравоохранения не будет, необходимо двигаться с ней вперед. Об этом написал в соцсети Twitter журналист латвийского телевидения Фредерикс Озолс, тем самым вызвав жаркую дискуссию в соцсети Twitter

"Британский премьер извинилась за проблемы в национальной системе здравоохранения NHS,из-за которых пострадали пациенты. Сама премьер. Даже не министр здравоохранения. А мы только слышим, ее надо ввести. Вести даже не от первых лиц. Такое мелкое отличие между отношением государства того, что только на пути к нему", - написал журналист.

Britu premjere atvainojas par problēmām britu Nacionālajā veselības sistēmā, kuru dēļ cieš pacienti. Premjere pati. Pat ne veselības ministrs. Tikām mēs dzirdam "tā tam ir jābūt" vēsti un ne no pirmajām personām. Tā smalkā atšķirība starp attīstītu valsti un tādu, kas vēl ceļā. — Frederiks Ozols (@incaustum) 4 января 2018 г.

"Мы еще недавно слышали, что э-здравоохранения работает и ею не могут пользоваться только дураки и так далее, но что происходит сегодня. В любом цивилизованном государстве министр за такое вранье ушел бы в отставку незамедлительно. Здесь никто такого и не потребует, так как этот премьер категорически отказывается что-то выслушивать. СЗК основательно проиграют, если у кого-то не откроются глаза", - пишет пользователь под ником "гражданин".

"Чакша врала постоянно, в результате ни для кого это не является неожиданностью. Реакция общества, к сожалению, никакая, поэтому очередную ложь проглатывают, за исключением некоторых сообщений СМИ. Отставку никто не требовал, профилирующие организации также не требуют более компетентного министра для своей отрасли", - указала Санта Слокенберга.

"Мы пойдем вперед хоть по трупам, такой подтекст у высказываний нашего премьера", - пишет Дайга Клянска.

"Возможно, они даже не понимают, как можно и нужно извинится за поверхностную работу", - пишет Зигмарс Вестфалс.

Britiem problēmas esot dēļ milzīgā pacientu pieplūduma ar kuru neviens nebija rēķinājies. Šis pieplūdums korelējot ar migrantu skaita pieaugumu.

Sūdi ir abos gadījumos. Tikai briti tos smalkāk iesaiņo. No atvainošanās sūds nepaliek mazāk sūdīgs., под ником Chiulju Pussala

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй извинилась за сбои в работе национальной системы здравоохранения NHS, из-за которых в последние недели произошел резкий рост случаев, когда доставленные скорой помощью в больницы пациенты более получаса ожидали приема врачей.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис, заменяющий ушедшую в декретный отпуск Анду Чакшу, заявил, что Латвия не отступит от ввода системы э-здоровья, даже если врачи выступали против.

Национальная служба здравоохранения (НСЗ) утверждает, что с системой электронного здравоохранения все в порядке, а перебои, возникшие в первые дни, закономерны. Однако это не успокаивает семейных врачей, которые не могут выписать пациентам электронные больничные и рецепты. Все опрошенные семейные врачи заявили, что система в первые дни своей работы слишком медленна и даже близко не соответствует своей цели - уменьшить нагрузку семейного врача, чтобы он уделял больше внимания пациенту. Теперь на выписку одного рецепта врачи тратят от нескольких минут до получаса, потому что система виснет, и ей нужен рестарт. Иногда выписанные рецепты исчезают в системе, то есть их не видят аптеки. Семейным врачам приходится по вечерам проверять рецепты и выписывать их заново.

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