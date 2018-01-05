Эксперт: пациент сможет засекретить личную информацию от своего врача (2)

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Эксклюзив | 5 января 2018 года, 16:51

Семейный врач имеет доступ ко всей информации о пациенте, которая находится в системе э-здоровья, но человек может закрыть доступ к документам, которыми не хочет делиться. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала заместитель директора по вопросам информационных технологий Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Линда Фреймане.

"Используя систему, врачи могут видеть все документы и рецепты от других врачей. Но сам пациент может закрыть доступ к ним через портал э-здоровья. При этом надо помнить, что любая мелочь, которая кажется нам незначительной, может иметь большое значение в процессе лечения", - отметила она.

Добавим, в НСЗ каждый день с 8 до 20 часов работает телефон для консультаций пациентов - 67803300.

Как уже сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате.

Между тем, в первые дни в действии системы э-здоровья наблюдались существенные перебои.

Создание платформы э-здоровья обошлось в 14,5 млн евро.

Фото из Flickr

Комментарии 2
Гражданин46 минут назад
Почему у нас в стране вершина смысла-безумие?? Что происходит?Почему во власти безумцы? Тупицы, неучи, нацисты и глупцы??? Мне, как гражданину-это очень не приятно и грустно. Неужели мы все это заслужили? На нашей любимой земле? В нашей Латвии родной?
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Я буду здоров если 1 час назад
Эта гнида кто придумал купит мне комп или эту хрень на чем писать а то и туалет ной бумаги нет кроме газет из СССР
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