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Семейный врач имеет доступ ко всей информации о пациенте, которая находится в системе э-здоровья, но человек может закрыть доступ к документам, которыми не хочет делиться. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала заместитель директора по вопросам информационных технологий Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Линда Фреймане.

"Используя систему, врачи могут видеть все документы и рецепты от других врачей. Но сам пациент может закрыть доступ к ним через портал э-здоровья. При этом надо помнить, что любая мелочь, которая кажется нам незначительной, может иметь большое значение в процессе лечения", - отметила она.

Добавим, в НСЗ каждый день с 8 до 20 часов работает телефон для консультаций пациентов - 67803300.

Как уже сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате.

Между тем, в первые дни в действии системы э-здоровья наблюдались существенные перебои.

Создание платформы э-здоровья обошлось в 14,5 млн евро.

Фото из Flickr