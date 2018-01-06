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Врачи и фармацевты полностью освоятся в системе э-здоровья где-то через два месяца. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказала заместитель директора по вопросам информационных технологий Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Линда Фреймане.

"Большинство врачей использует систему только с этого года. Те, кто начал работу в ней раньше, не испытывают никаких проблем. Основываясь на их опыт, врачи смогут чувствовать себя в системе как рыба в воде где-то через два месяца", - рассказала она.

Фреймане отметила, что на сегодняшний день в системе работает более 9 тысяч врачей и фармацевтов.

Как уже сообщалось, с 1 января система э-здоровья стала обязательной во всех латвийских медицинских учреждениях и аптеках. Это означает, что все рецепты, больничные листы или направления к специалистам будут выписываться в электронном формате.

Между тем, в первые дни в действии системы э-здоровья наблюдались существенные перебои.

Создание платформы э-здоровья обошлось в 14,5 млн евро.

Фото из Flickr