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Глобальные прогнозы на зимние и летние сезоны появляются в интернете для внимания читателей, а доверять стоит местным не долгосрочным прогнозам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала руководитель отдела гидрометеорологических прогнозов Латвийского метеоцентра Лаура Круминя, комментируя один из прогнозов снежной зимы в Европе.

"Эта новость про зиму появилась еще весной. Такие вещи делаются для того, чтобы получить как можно больше внимания от читателей. Но под ней абсолютно пустая новость, где нет конкретных моделей. Мы попробовали найти какие-то ссылки, но и их найти не удалось", - отметила Круминя.

По ее словам, серьезные центра, за которыми следят и латвийские синоптики, не прогнозировали снежную зиму с Северной Европе.

"Даже осенью никто не говорил про суровую зиму. У нас вообще один из самых сложных для прогнозов регион, где они часто не сбываются", - рассказала Круминя.