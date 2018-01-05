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Латвией правят люмпены (потомки пролетариата), а элита себя так и не смогла проявить, с сожалением отмечает латвийская журналистка Ивета Буйке, которая собирает воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации.

"Наши предки создали это государство по своему образу и подобию. Последовал геноцид, в ходе которого элиту и средний класс, вырезали. Пропорция люмпенов (пролетариата) многократно возросла. И теперь государство образуют они, по своему образу и подобию. Элита еще не смогла себя проявить. К сожалению", - написала журналист.

Mūsu senči izveidoja šo valsti pēc sava ģīmja un līdzības. Sekoja genocīds, kurā tautas eliti un vidusšķiru, vārda tiešā nozīmē, izkāva. Lumpeņu proporcija daudzkārt pieauga. Un tagad ir valsti veido viņi, pēc sava ģīmja un līdzības.

Elite vēl nav spējusi atražot sevi. Diemžēl. https://t.co/mmf44DK3Nf — Iveta Buiķe (@IvetaBuike) January 3, 2018

Таким образом журналист прокомментировала высказывание в соцсети о том, что красных и кремлевцев нелегко было выгнать из Латвии, но она в упорной борьбе смогла стать независимой.

"Выгнать красных и кремлевцев из Латвии было нелегко. Никто нам это государство не подарил - наши предки сами выгнали ушаковоподобную свору, свободу со слезами выбили!, - сказано в сообщении об исторических событиях начала 20 века.

Подписчики на это указали, что не всегда у элиты интеллигентные потомки.

"В конце-концов выходит, что потомки элиты такие же люмпены. На "возрождение" не стоит надеяться", - написала одна пользовательница соцсети.

Ивета Буйке согласилась с этим, но считает, что будущее Латвии зависит от молодого поколения, которое в основе своей очень патриотично настроено.

"Да, и такое случается. Но в целом я встречалась с прекрасными людьми, с молодым поколением тоже. Со временем многое станет лучше, но что будет со страной - хороший вопрос", - написала журналист.

В свою очередь Эрик Белинзерс считает, что власти "душат народ" целенаправленно, так как такими людьми легко управлять.

"Все это сейчас делается целенаправленно и специально и именно потому, что бы были регулируемые, люмпены, которых легко обворовывать", - написал мужчина.

Люмпен-пролетариат

По материалам из Википедии — свободной энциклопедии

Люмпен-пролетариат (от нем. Lumpen — «лохмотья» ) — термин введён Карлом Марксом для обозначения низших слоев пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие). В большинстве случаев Люмпен - это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками.

Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоев в населении и распространение психологии люмпенов в условиях социального кризиса.

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