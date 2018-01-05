Журналист: Латвией правят люмпены, а элита себя не оправдала (25)

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Эксклюзив | 5 января 2018 года, 20:53

Латвией правят люмпены (потомки пролетариата), а элита себя так и не смогла проявить, с сожалением отмечает латвийская журналистка Ивета Буйке, которая собирает воспоминания простых людей о жизни во время советской оккупации.

"Наши предки создали это государство по своему образу и подобию. Последовал геноцид, в ходе которого элиту и средний класс, вырезали. Пропорция люмпенов (пролетариата) многократно возросла. И теперь государство образуют они, по своему образу и подобию. Элита еще не смогла себя проявить. К сожалению", - написала журналист.

Таким образом журналист прокомментировала высказывание в соцсети о том, что красных и кремлевцев нелегко было выгнать из Латвии, но она в упорной борьбе смогла стать независимой.

"Выгнать красных и кремлевцев из Латвии было нелегко. Никто нам это государство не подарил - наши предки сами выгнали ушаковоподобную свору, свободу со слезами выбили!, - сказано в сообщении об исторических событиях начала 20 века.

Подписчики на это указали, что не всегда у элиты интеллигентные потомки.

"В конце-концов выходит, что потомки элиты такие же люмпены. На "возрождение" не стоит надеяться", - написала одна пользовательница соцсети.

Ивета Буйке согласилась с этим, но считает, что будущее Латвии зависит от молодого поколения, которое в основе своей очень патриотично настроено.

"Да, и такое случается. Но в целом я встречалась с прекрасными людьми, с молодым поколением тоже. Со временем многое станет лучше, но что будет со страной - хороший вопрос", - написала журналист.

В свою очередь Эрик Белинзерс считает, что власти "душат народ" целенаправленно, так как такими людьми легко управлять.

"Все это сейчас делается целенаправленно и специально и именно потому, что бы были регулируемые, люмпены, которых легко обворовывать", - написал мужчина.

Люмпен-пролетариат

По материалам из Википедии — свободной энциклопедии

Люмпен-пролетариат (от нем. Lumpen — «лохмотья» ) — термин введён Карлом Марксом для обозначения низших слоев пролетариата. Позднее «люмпенами» стали называться все деклассированные слои населения (бродяги, нищие, уголовные элементы и другие). В большинстве случаев Люмпен - это лицо, не имеющее никакой собственности и живущее случайными заработками.

Люмпенизация общества означает увеличение доли этих слоев в населении и распространение психологии люмпенов в условиях социального кризиса.

фото flickr.com

Комментарии 25
Не буду оригинальничать1 час назад
отвечу просто: "А сама-то себе кем возомнила? Аристократкой? Так высокомерно судить о людях! Фу!"
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Sikeržicka Svetlana1 час назад
Сами выгнали??? А тот факт, что Латвия, как государство, существует всего - навсего 99 лет из которых полвека была в составе СССР. Чего так долго тянули-то?
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У меня нет ни твиттера, ни инстаграма1 час назад
Бойся меня, я сегодня не в настрое
Поднимай свои глаза, я стою у изголовья
Вся вершина для меня и суваться вам не стоит
Посмотри, где ты, где я, твоя дура вечно ноет
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