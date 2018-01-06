Эксклюзив |

Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - телекомментатор и журналист, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта СССР международного класса, четырехкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: kommersant.ru