АНОНС: на радио Baltkom - телекомментатор, заслуженный тренер России Владимир Гомельский
Эксклюзив | 6 января 2018 года, 12:45
Сегодня, после 13.00 в программе "Встретились, поговорили" на радио Baltkom - телекомментатор и журналист, заслуженный тренер Российской Федерации, мастер спорта СССР международного класса, четырехкратный чемпион СССР по баскетболу Владимир Гомельский.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: kommersant.ru