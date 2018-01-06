Эксклюзив |

Олимпийские медали Сочи, которые получили латвийские саночники и бобслеисты после того, как были аннулированы результаты россиян, были и будут деревянными, а не золотыми и серебренными. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал телекомментатор и журналист, заслуженный тренер России Владимир Гомельский.

"Я поздравляю латвийских спортсменов. Но эти медали как были деревянными, так и останутся", - сказал он.

По словам Гомельского, допинговый скандал является раздутым, хоть и имеет под собой основание.

"Сегодня выводы Всемирного антидопингового агентства (WADA) продиктованы теми, кто его спонсирует. Надеюсь, Бах (глава Международного олимпийского комитета – прим.ред.) найдет возможность перестроить работу агентства, так как он сам близок к спорту. Если говорить о причинах, то, скорее всего, что-то было. Может, не в таких масштабах. И тут не может быть речи о господдержки допинговой программы", - считает комментатор.

Он отметил, что российские спортсмены должны ехать на Олимпиаду в Пхенчхане.

"У меня хорошая память, так что я помню 1980 год, когда весь западный блок бойкотировал Игры в Москве, но некоторые спортсмены приехали. И шли с олимпийским флагом. Я не вижу в этом ничего позорного", - сказал Гомельский.

Напомним, 5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года в Пхенчхане. На соревнования смогут попасть только спортсмены, доказавшие свою непричастность к системе сокрытия положительных допинг-проб. Они смогут выступить по нейтральным флагом. 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом.