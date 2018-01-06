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В субботу, 6 января, в Риге прошел традиционный "День рождения Шерлока Холмса". Организаторы подготовили насыщенную программу - каждый смог найти для себя интересные развлечения.

Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых приключений Конан Дойля.

Фоторепортаж с праздника можно посмотреть ЗДЕСЬ!