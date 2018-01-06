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В рижском микрорайоне Пурвциемс, в одной из квартир на шестом этаже 9-этажного дома на улице Марциенас,5, в субботу, 6 января, около 21:20 возник пожар. На место ЧП прибыли оперативные службы, в том числе большое количество пожарных расчетов, две бригады "скорой" помощи, машина газовой службы и полиции, об этом порталу Mixnews сообщили очевидцы.

"В одной из квартир многоэтажного дома возник пожар. На месте ЧП находится большое количество пожарных машин, скорой помощи, газовщики, полицейские. Дом "обрабатывают" с двух сторон. Очевидно, что квартира сгорела на 7 этаже, ее окна выходят как на одну сторону дома, так и на другую. Пожарные обходят дом и проводят санацию по близлежащим квартирам и этажам", - пишут свидетели, приславшие фото с места происшествия.

На данный момент подробности, в том числе есть ли пострадавшие, неизвестны. Со слова очевидцев, машины "скорой" помощи некоторое время стояли у дома, видно, что медики в них производили работы. Затем уехала одна из них, спустя некоторое время и другая.

Около 22:00 пожар удалось ликвидировать. Спасатели выбросили из окна квартиры на землю обгоревший, еще дымящийся диван и другие вещи.