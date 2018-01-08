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По итогам голосования читателей портала Mixnews спортсменом года в Латвии стала теннисистка Алена Остапенко. За нее свой голос отдали 62% читателей. В этом году Алена триумфально стала победительницей Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос"). Она стала первой латвийской теннисисткой, выигравшей турнир Большого шлема в одиночном разряде. Кроме того, Остапенко стала стала первой на престижном турнире в Сеуле.

Второе место занял боксер Майрис Бриедис, 21% голосов. В 2017 году Бриедис провел два боя и одержал две победы - над немцем Марко Хуком, став чемпионом мира по версии WBC, а также нам чилийцем Майком Пересом.

На третьем месте оказался баскетболист, звезда НБА Кристап Порзиньгис (12%). В прошлом году Порзиньгис продолжил быть самым результативным игроком "Нью-Йорк Никс", установив личный рекорд за матч в 40 очков. Порзиньгис также был лидером сборной Латвии на чемпионате Европе, набрав в среднем 23,6 очка за матч.

Четвертое место по итогам голосования заняла тяжелоатлетка Ребека Коха. В декабре прошлого года Ребека завоевала на прошедшем в США чемпионате мира бронзовую медаль, став первым в Латвии призером мирового первенства по этому виду спорта.

На пятом месте голосования разместился биатлонист Андрей Расторгуев. В марте прошлого года он стал третьим латвийским биатлонистом, поднявшимся на пьедестал этапа Кубка мира. Расторгуев завоевал серебро в масс-старте в норвежском Холменколлене.

Спортсменом года во всем мире по итогам голосования признан нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду (46,25%). В 2017 году королевский клуб не без помощи Роналду выиграл самые престижные кубки планеты: Лигу чемпионов, чемпионат Испании, кубок Испании и другие. Сборная Португалии, капитаном которой является Роналду, стала бронзовым призером Кубка конфедераций. Роналду был признан футболистом 2017 года по версии разных изданий и организаций, в том числе ему в пятый раз был вручен "Золотой мяч".

Второе место в голосовании спортсмена года занял американский боксер Флойд Мейвезер, за него проголосовала ровно четверть читателей. В августе прошлого года Мейвезер провел бой по боксерским правилам со звездой смешанных боевых искусств Конором Макгрегором. Это поединок стал одним из главных спортивных событий года. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало победу американца техническим нокаутом.

Третье место в голосовании Mixnews занял французский биатлонист Мартен Фуркад (12,5%). В 2017 году он стал шестикратным обладателем Кубка мира в общем зачете. Это рекорд для биатлона, учитывая, что эту награду Фуркад завоевывает шестой сезон подряд. Помимо этого, Фуркад сравнялся по количеству хрустальных глобусов с легендарным норвежцем Уле Айнаром Бьерндаленом.

На четвертом месте оказался автогонщик Льюис Хэмилтон (8,75%). В 32 года британец стал четырехкратным чемпионом "Формулы-1", следуя графику обладателя рекордных семи титулов Михаэля Шумахера. Хэмилтон - пятый спортсмен в истории королевских гонок, кому покорились четыре сезона.

Пятое место заняла румынская теннисистка Симона Халеп, 7,5%. Несмотря на то, что в 2017 году она не выиграла ни одного турнира Большого шлема (в финале "Ролан Гаррос" Халеп уступила Алене Остапенко), румынка впервые в карьере поднялась на первую строчку Женской теннисной ассоциации.