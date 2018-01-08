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Инициатива госканцелярии повысить зарплаты госслужащим может сподвигнуть работников самоуправлений перейти на работу в госинстанции. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал руководитель ассоциации больших городов, депутат Сейма от партии "Единство" Виктор Валайнис.

"Эта реформа предусматривает, что нельзя повысить зарплаты, если не было сокращения персонала. Также, может начаться "миграция" работников самоуправлений в госучреждения", - заявил депутат.

Напомним, Госканцелярия предложила повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и подготовила и передала для согласования предусматривающие это поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

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