Депутат: работники могут "мигрировать" из самоуправлений в госучреждения (4)

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Эксклюзив | 8 января 2018 года, 15:31

Инициатива госканцелярии повысить зарплаты госслужащим может сподвигнуть работников самоуправлений перейти на работу в госинстанции. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал руководитель ассоциации больших городов, депутат Сейма от партии "Единство" Виктор Валайнис.

"Эта реформа предусматривает, что нельзя повысить зарплаты, если не было сокращения персонала. Также, может начаться "миграция" работников самоуправлений в госучреждения", - заявил депутат.

Напомним, Госканцелярия предложила повысить зарплаты работающим в госуправлении руководителям высшего, среднего и низшего уровня и подготовила и передала для согласования предусматривающие это поправки к закону об оплате труда должностных лиц и работников государственных и муниципальных структур.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
ого!3 часа назад
"руководитель ассоциации больших городов"?! а есть еще руководители ассоциациЙ средних городов,малых,хуторов,сараев,собачьих будок,телеграфных столбов различной высоты, овинов,колодцев,прудов,болот и прочая,прочая.
"руководителям высшего, среднего и низшего уровня"- руководитель низшего уровня чем-кем руководит?сливом унитаза?ох.еть система, ну браво!
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в первую очередь3 часа назад
обязаны повысить пенсии, прожиточный минимум 430 евро пенсии 220 евро, алё правящие, вы слепы и глухи к нашим нуждам
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..1 час назад
А работники могут "мигрировать" из самоуправлений и госучреждений в те места, где СОЗДАЁТСЯ добавочная стоимость, даже пусть не напрямую к станку, на поле или на ферму?
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