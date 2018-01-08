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По итогам голосования читателей портала Mixnews актером года в Латвии стал Леонардо Ди Каприо. За него свой голос отдали 31.96 % читателей. Получив премию "Оскар" за фильм "Выживший", ДиКаприо взял в кино паузу, и пока папарацци ловят знаменитого актера не на съемочной площадке, а в компании моделей.

Второе место занял Райан Гослинг, 24.74 % голосов. В 2017 году Гослинг получил номинацию на премию "Оскар" за фильм "Ла Ла Лэнд". А ближе к концу года вышел фантастический фильм "Бегущий по лезвию 2049" с его участием.

Лишь немногим уступил Гослингу другой голливудский актер Райан Рейнольдс, оказавшийся на третьем месте (22.69 %). На волне популярности комиксового боевика "Дэдпул" Рейнольдс стал героем соцсетей и в 2017 году снялся в комедийном боевике "Телохранитель киллера".

Четвертое место по итогам голосования занял Майкл Фассбендер. И хотя оба фильма прошлого года с его участием ("Чужой: Завет" и "Снеговик") были разруганы критиками, зрителям по душе харизматичный утонченный актер, регулярно попадавший на страницы желтых изданий в связи с его женитьбой на актрисе Алисии Викандер.

На пятом месте голосования разместился британец Том Хиддлстон. Неизменный исполнитель роли бога Локи в киновселенной Мстителей Marvel Studios, Хиддлстон появился не только в фильме "Тор: Рагнарек", но и в перезапуске ленты про Кинг-Конга "Конг: Остров Черепа".

Актрисой года по версии читателей портала Mixnews стала Дженнифер Лоуренс (25.84 %). Мы все помним эту актрису по франшизам "Голодные игры" и "Икс-мэны", а также фантастическому фильму "Пассажиры", но в прошлом году Лоуренс можно было видеть только в ленте Даррена Аронофски "мама!". СМИ больше писали не о самой картине, полной библейских аллюзий, а о любовном романе режиссера и актрисы.

Второе место в голосовании заняла голливудская актриса израильского происхождения Галь Гадот (24.71 %), сыгравшая Чудо-Женщину в одноименном блокбастере. Героиня комиксов - бесстрашная амазонка, спасающая мир, пришлась ко двору в век воинствующего феминизма.

Третье место в голосовании Mixnews заняла Николь Кидман (23.6 %), для которой 2017 год стал рекордным. Мы увидели актрису сразу в шести проектах, среди которых четыре фильма и два телесериала.

На четвертом месте оказалась Марго Робби, австралийская актриса, которую мы узнали после фильма "Волк с Уолл Стрит". После фильма "Отряд самоубийц" мы вскоре увидим ее в роли американской фигуристки Тони Хардинг.

Пятое место заняла молодая, но уже очень популярная актриса Алисиа Викандер (11.24 %). В будущем году она появится в роли Лары Крофт в перезапуске экранизации компьютерной игры, а пока мы могли видеть Викандер в исторической драме "Тюльпанная лихорадка", "Джейсоне Борне" и мелодраме "Свет в океане".