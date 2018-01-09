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Более 80% сливочного масла латвийцы покупают только по скидкам. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал председатель правления Латвийского центрального союза переработчиков молока (ЛЦСПМ) Янис Шолкс.

"Если посмотреть, сколько сметаны продается в ходе акций и сколько по обычной цене, то разница несущественная, так как покупатели доверяют какому-то определенному предприятию, производителю – ему нравится определенный вкус, консистенция и так далее. Если посмотреть статистику по маслу, то ситуация кардинально иная. По объему масла, согласно информации от наших партнеров – розничных торговцев, большинство продукта или 80% продается именно по акциям", - сказал Шолкс.

Он также добавил, что для латвийских переработчиков молока минувший год был в целом хорошим, а проблемой этого года могут стать колебания цен на рынке молока и молочных продуктов.

Как сообщал портал Mixnews, несмотря на то, что в ЕС цены на сливочное масло начали снижаться еще в сентябре 2016 года, в Латвии они в ноябре были на 51% выше, чем год назад, свидетельствуют данные Министерства земледелия.

В ЕС цены на сливочное масло особенно резко снизились в октябре-ноябре прошлого года. В середине ноября масло стоило 5,3 евро за кг - на 28% больше, чем год назад.

В Латвии же сливочное масло до сих пор продолжало дорожать и в ноябре 2017 года стоило 5,89 евро за кг - на 51% больше, чем годом ранее.

В октябре 2017 года цена сливочного масла в Латвии была на 87% выше, чем год назад, хотя в ЕС она снизилась еще в сентябре прошлого года.

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