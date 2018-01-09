Информатор КГБ Рокпелнис не смог и пару дней прожить без соцсетей (5)

фото

Эксклюзив | 9 января 2018 года, 08:26

Поэт Янис Рокпелнис, который в конце декабря 2017 года публично признался в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР), спустя несколько дней после этого решил удалиться из всех соцсетей. О чем оставил запись в Twitter.

"На долгое время не буду в Twitter", - предупредил информатор КГБ, написав сообщение крупным шрифтом.

Но, не прошло и двух дней, как поэт вновь объявился со словами: "Все же вернулся в Twitter, так как не могу выжить без новостей", - написал Рокпелнис.

Некоторые из пользователей приветствовали поэта, а кто-то съязвил, что, наверное, Рокпелнис не может обойтись без новостей о себе или о том, на кого можно "настучать".

Еще один пользователь указал, что соцсети - это зло. "Социальные сети все же вредная привычка, от которой невозможно освободиться и просто почитать книгу".

Как сообщалось, ранее пользователи Twitter активно поддерживали решение Рокпелниса рассказать о своем сотрудничестве с КГБ. Но есть и такие, кто таких как Рокпелнис называют "стукачами" и призвали сознаться не только в сотрудничестве с КГБ, но и перечислить поименно, чьи жизни были загублены благодаря доносам вот таких вот "стукачей".

Комментарии 5
BBB4 часа назад
Ну простор сногсшибающая новость. И как бы мы прожили без нее? Загадка.
Ответить
Olga Zvezdina4 часа назад
Десятки других информаторов и агентов КГБ, притаившись во всех госструктурах, молятся о том, чтобы мешки КГБ никогда не были открыты.
1
Ответить
счетовод3 часа назад
Больше не о чем писать, как агент КГБ не выйдет в соцсети. Главная новость агент. Дайте человеку спокойно жить. Пишите об экономике страны, о чиновниках, расплодившихся как тараканы и пожирающие бюджет.Когда же будет реальное сокращение расходов на управление? Это важно для каждого члена общества.
Ответить