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Поэт Янис Рокпелнис, который в конце декабря 2017 года публично признался в сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности ЛССР (КГБ ЛССР), спустя несколько дней после этого решил удалиться из всех соцсетей. О чем оставил запись в Twitter.

"На долгое время не буду в Twitter", - предупредил информатор КГБ, написав сообщение крупным шрифтом.

UZ ILGĀKU LAIKU NEBŪŠU TVITERĪ. — Jānis Rokpelnis (@Rokpelnis) 6 января 2018 г.

Но, не прошло и двух дней, как поэт вновь объявился со словами: "Все же вернулся в Twitter, так как не могу выжить без новостей", - написал Рокпелнис.

Tomēr atgriežos tviterī, jo nespēju iztikt bez ziņām. — Jānis Rokpelnis (@Rokpelnis) 8 января 2018 г.

Некоторые из пользователей приветствовали поэта, а кто-то съязвил, что, наверное, Рокпелнис не может обойтись без новостей о себе или о том, на кого можно "настучать".

Еще один пользователь указал, что соцсети - это зло. "Социальные сети все же вредная привычка, от которой невозможно освободиться и просто почитать книгу".

Как сообщалось, ранее пользователи Twitter активно поддерживали решение Рокпелниса рассказать о своем сотрудничестве с КГБ. Но есть и такие, кто таких как Рокпелнис называют "стукачами" и призвали сознаться не только в сотрудничестве с КГБ, но и перечислить поименно, чьи жизни были загублены благодаря доносам вот таких вот "стукачей".