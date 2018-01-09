В соцсетях спорят о "поцелуях" у Памятника Свободы во время гей-парада (3)
По замыслу организаторов Балтийского прайда 2018 года одной из мероприятий гей-парада в год столетия Латвии может стать акция, во время которой пары будут целоваться у памятника Свободы. Как сказано на сайте организаторов, идей много, но одна из них - поцелуи пар ЛГБТ-сообщества у Памятника Свободы, таким образом участники поприветствуют Милду и все общество в целом.
В Twitter развернулась дискуссия, хочет ли общество и сам памятник получить к столетию такой "подарок".
"Одной из идей Балтийского прайда являются поцелуи парочек у памятника Свободы. Непонятно, как они выяснили, что Милда желает получить такое приветствие. И все общество тоже", - пишет журналист Имант Виксне.
Один из интернет-пользователей отметил, что все это делается целенаправленно и именно нетолерантные лица распространяют информацию о Балтийском прайде.
"Если бы никто не кричал об этом, не акцентировал на этом внимание, то не было бы и прайда. По пустым улицам никто велдь не пойдет. Ежегодно о существовании этого мероприятия узнаю только от тех, кто бурчит", - написал пользователь Матисс Екабсонс.
Журналист попытался сравнить прайд с празднованием 9 мая в Задвинье.
"То же относится в оккупационному фестивалю 9 мая, который живет благодаря патриот-маргиналам", - считает Виксне.
Еще один пользователь иронично отметил, что было бы здорово посмотреть, если бы рядом с геями собрались сторонники исламской культуры.
Среди мероприятий, которые пройдут в рамках Балтийского прайда упоминаются шествие, которое пройдет по улицам Риги и завершится пикником в Верманском саду, , забег на высоких каблуках, проведение различных лекций и продажа литературы на актуальные темы для ЛГБТ сообщества. Подробнее о мероприятиях Балтийского прайда в год столетия Латвии, Литвы и Эстонии можно прочитать на портале pride.lv.
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