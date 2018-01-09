Ненужные елки просят привозить в качестве лакомства для животных (1)
Эксклюзив | 9 января 2018 года, 19:55
Приусадебный зоопарк для всей семьи "Brieži" обратился через соцсети к латвийцым с просьбой привозить животным в качестве лакомства новогодние елочки, от которых люди стали избавляться, выбрасывая их в мусор.
"Дорогие друзья маленького зоопарка "Brieži"! Просим не выбрасывать свои праздничные елочки - нам они очень нравятся, если только они не замерзшие. Порадуемся каждой елочке, которая будет привезена животным!", - сказано в сообщении.
Интернет-пользователи активно делятся этим постом и привлекают внимание своих друзей к просьбе помочь животным.
Зоопарк "Brieži" находится в Стопиньском крае.
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