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Приусадебный зоопарк для всей семьи "Brieži" обратился через соцсети к латвийцым с просьбой привозить животным в качестве лакомства новогодние елочки, от которых люди стали избавляться, выбрасывая их в мусор.

"Дорогие друзья маленького зоопарка "Brieži"! Просим не выбрасывать свои праздничные елочки - нам они очень нравятся, если только они не замерзшие. Порадуемся каждой елочке, которая будет привезена животным!", - сказано в сообщении.

Интернет-пользователи активно делятся этим постом и привлекают внимание своих друзей к просьбе помочь животным.

Зоопарк "Brieži" находится в Стопиньском крае.