Америкс: перекопать всю Ригу ради метро - это необдуманный шаг (16)

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Эксклюзив | 9 января 2018 года, 19:12

Перекапывать всю Ригу ради создания системы метро необдуманно и дорого. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Также, по его словам, данная инициатива уже актуализировалась прежде теми же персонами.

"Это не новость, определенная группа людей раньше актуализировала эту идею и сейчас это происходит снова. Проект из ряда фантастики - инициаторы сами не понимают, сколько это может стоить. Для создания и функционирования метро, население в городе должно составлять от миллиона людей и больше, иначе эти перевозки надо сильно дотировать. Это очень дорого. У нас и так уже есть скороходные трамваи - это единственный вид транспорта в столице, обеспечивающий доступность к каждому месту в городе. Перекопать всю Ригу - это необдуманный шаг", - указал Америкс.

Напомним, на портале Manabalss.lv начат сбор подписей за создание системы метро в Риге, которая планировалась еще в советское время.

Комментарии 16
Кому как 5 часов назад
Д ля меня трамвай - основной вид транспорта , действительно быстроходный , и линии проложены во все к отцы города . Если бы все старые трамваи заменили на новые низкопольные, вообще было бы хорошо . А то , что в метро нет необходимости , можно согласиться с Америксом - и дорого и жителей маловато.
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шустрый2 часа назад
Какое метро,денег нет даже на"Северную переправу"....
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ёжик 5 часов назад
согласен, ради метро не стоит, не целесообразно,метро экономически не выгодно, а вот ради железной дороги разве стоит? Нет, ответ такой же нет, не стоит.А ради трамвайных путей?И тоже нет. Да ещё и закладывать рельсы и трамваи в банке, это что за прикрытое рейдерство,надеетесь через пять лет осесть в лондоне или барселоне, типа после нас хоть потоп, что вы творите?
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