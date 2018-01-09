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Перекапывать всю Ригу ради создания системы метро необдуманно и дорого. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал вице-мэр столицы Андрис Америкс.

Также, по его словам, данная инициатива уже актуализировалась прежде теми же персонами.

"Это не новость, определенная группа людей раньше актуализировала эту идею и сейчас это происходит снова. Проект из ряда фантастики - инициаторы сами не понимают, сколько это может стоить. Для создания и функционирования метро, население в городе должно составлять от миллиона людей и больше, иначе эти перевозки надо сильно дотировать. Это очень дорого. У нас и так уже есть скороходные трамваи - это единственный вид транспорта в столице, обеспечивающий доступность к каждому месту в городе. Перекопать всю Ригу - это необдуманный шаг", - указал Америкс.

Напомним, на портале Manabalss.lv начат сбор подписей за создание системы метро в Риге, которая планировалась еще в советское время.