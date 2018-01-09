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Компания Taxify, которая в несколько раз увеличила цены на услуги в новогоднюю ночь, объясняет это тем, кто водители должны были получать за работу во время праздников двойную ставку. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

По его словам, сейчас юристы разбираются в этом вопросе.

"Юридически они правила нарушили. У нас есть четкие границы для таксомоторных услуг. Если их кто-то нарушает, то это против закона. Taxify объясняет повышение цен в новогоднюю ночь большим наплывом клиентов, аргументируя это другими правилами закона, где такие повышения возможно при двойной ставке тем, кто в эту ночь работал. Юристы изучают этот вопрос. Порядок должен быть. И клиенты должны получить ответ", - сказал Америкс.

Напомним, большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз.

Ситуацию оценят ответственные структуры и примут решение, причитается ли таксомоторной компании штраф, или вовсе аннулирование лицензии.

Фото: pixabay.com