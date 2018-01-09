Америкс про цены Taxify: порядок должен быть (4)

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Эксклюзив | 9 января 2018 года, 14:18

Компания Taxify, которая в несколько раз увеличила цены на услуги в новогоднюю ночь, объясняет это тем, кто водители должны были получать за работу во время праздников двойную ставку. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал вице-мэр Риги Андрис Америкс.

По его словам, сейчас юристы разбираются в этом вопросе.

"Юридически они правила нарушили. У нас есть четкие границы для таксомоторных услуг. Если их кто-то нарушает, то это против закона. Taxify объясняет повышение цен в новогоднюю ночь большим наплывом клиентов, аргументируя это другими правилами закона, где такие повышения возможно при двойной ставке тем, кто в эту ночь работал. Юристы изучают этот вопрос. Порядок должен быть. И клиенты должны получить ответ", - сказал Америкс.

Напомним, большой общественный резонанс после новогодней ночи вызвал тот факт, что таксомоторный сервис Taxify решил повысить расценки на свои услуги - цены взвинтили в несколько раз.

Ситуацию оценят ответственные структуры и примут решение, причитается ли таксомоторной компании штраф, или вовсе аннулирование лицензии.

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
вася 1 час назад
Оставьте Taxify в покое,вы будете веселится ,бухать в новогоднюю ночь а они за копейки катать вас.Все справедливо,вы бухаете ,а они зарабатывают.
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Том27 минут назад
А пусть не катают и сидят дома. Обойдемся без этого фу-фу.
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Боря3 минуты назад
И так цены лемонадные, посмотрите на цены в Европе у такси , там каждый день Новый год. Сейчас ещё цену на бензин повысили, дороги говно , машины из за этого ломаются , как им вообще заработать тогда , если не в празники . Надоели пол.тики , которые ездят со своими частными водителями и вообще нечего невидят , что происходит вокруг , только и могут , что плясать под чью-то дудку.
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