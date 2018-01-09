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Никто не запретит латвийцам петь гимн своей страны, но на профессиональное исполнение на международных мероприятиях надо обратить внимание. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал дирижер, профессор Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, офицер Ордена Трех звезд Эдгар Рачевскис.

"Надо разделить две стороны: каждый может петь. Не будет никакого запрета. Это просто чушь. Но другое дело, это профессиональное исполнение гимна – на международных соревнованиях, еще где-то. Там исполнение гимна должно быть на профессиональном уровне. Я много лет работал дирижером, поэтому хочется обратить внимание на исполнение. К мелодии нет никаких претензий, но текст не всегда понятен. Во время разных исполнений соединяют слова вопреки фонетическому закону. Например, в тексте есть строчка "Svētī jel Latviju", а поют ее "Svētī jelLatviju". Ну что это такое?" – говорит Рачевскис.

Напомним, согласно заключению консилиума экспертов в ходе собрания в Академии наук Латвии, гимн Латвии "Dievs, svētī Latviju!" следует исполнять с особым вниманием к качеству исполнения, а аранжировки в стилях рэп и джаз следует запретить.

Кроме того, специалисты выдвинули определенные требования к тональности исполнения. В частности, для хора с сопровождением советуется выбирать тональность ля бемоль мажор. В свою очередь, если гимн поет один человек, то рекомендуемая тональность - ре мажор.

Также объявлен и рекомендуемый темп исполнения - 96 ударов в минуту. Слишком быстро исполнять столь важную для Латвии композицию не советуется, отметил консилиум.

Заключение экспертов носит рекомендационный характер, однако они настаивают, что эти идеи стоит прописать в латвийском законодательстве.