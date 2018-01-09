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Использование электронной подписи при оформлении документов помогает сохранить большое количество деревьев. Об этом в эфире радио Baltkom рассказала представитель Латвийского государственного центра радио и телевидения, разработавшего портал eparaksts.lv, Винета Спругайне.

"У нас традиция - с 2012 года раз в год мы едем в лес и сажаем столько новых деревьев, сколько мы, латвийское общество, сберегли, используя электронную подпись. В последние годы к нам подключились партнеры. В прошлом году, например, мы посадили 2328 деревьев. Это такое благое дело, если не печатать, не размножать всю эту бумагу, деревьям будет лучше. По статистике, одно дерево - это 11 тысяч листов", - сказала Спругайне.

Добавим, в декабре прошлого года Латвийский государственный центр радио и телевидения представил новую технологическую платформу э-подпись (eParaksts). У пользователей этой платформы в скором времени должен появиться доступ к мобильному приложению eParaksts mobile.