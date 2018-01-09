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Латвийский баскетбол находится на хорошем уровне, но для того, чтобы конкурировать с сильнейшими лигами Европы, ему не хватает средств. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал российский телекомментатор Владимир Гомельский. По его словам, в Латвии могут появиться новые звезды уровня Кристапа Порзиньгиса.

"Латвийский баскетбол находится на подъеме и это приятно. Бюджеты латвийских клубов несравнимы с бюджетами ведущих клубов в Европе. Поэтому ожидать от VEF успехов за пределами чемпионата Латвии не приходится. С другой стороны - какие хорошие ребята появляются. В данном случае я даже не о Порзиньгисе, который уже появился, а о молодежи, которая растет. В общем, латвийская баскетбольная школа была есть и, надеюсь, что будет", - сказал Гомельский.

Напомним, Кристапс Порзингис имеет шансы попасть в команду Матча всех звезд НБА этого года, если болельщики поддержат его своими голосами. В данный момент Порзиньгис занимает четвертое место среди игроков Восточной конфедерации.